Сельхозпроекты на ТОР Дальнего Востока привлекли более 100 млрд руб. инвестиций

Проекты сельского хозяйства на Территориях опережающего развития (ТОР) Дальневосточного федерального округа получили 118 млрд рублей инвестиций.

Проекты сельского хозяйства на Территориях опережающего развития (ТОР) Дальневосточного федерального округа получили 118 млрд рублей инвестиций.

Участки, на которых были организованы ТОР, служат для реализации 45 проектов сельского хозяйства. На 23 ТОР создано больше 7 тыс. дополнительных рабочих мест.

Масштабные тепличные хозяйства организуются в регионах, где суровый климат раньше не позволял заниматься промышленным выращиванием продуктов питания. Такие хозяйства сейчас организованы на Чукотке, в Якутии, Хабаровском крае и на Сахалине.

Значение предпринимателей, которые занимаются подобными проектами, оценил зампред Правительства РФ Юрий Трутнев. Он обратил внимание, что продовольственная безопасность региона увеличивается, а овощи становятся более доступными для дальневосточников.