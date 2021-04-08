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14:33   8 Апреля 2021
Политика

Дума Екатеринбурга согласовала структурную реформу администрации города

Дума Екатеринбурга согласовала структурную реформу администрации города

Структурную реформу городской администрации единогласно поддержали депутаты Екатеринбурга.

Реформа была предложена главой столицы Свердловской области Алексеем Орловым. Депутаты приняли документ на заседании 8 апреля. Речь идет об изменении названий должностей заместителей мэра города и установлении их штатной численности. Кроме того, планируется провести корректировку структуры отраслевых органов администрации Екатеринбурга.

Как заявил Орлов на думском заседании, все детали новой реформы будут отражены в отдельном распоряжении, которое также предстоит согласовать депутатам. Все предстоящие изменения позволят осуществлять реализацию полномочий более эффективно, подчеркнул глава города.

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#екатеринбург #реформа #алексей орлов

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