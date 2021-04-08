Акция против вмешательства США в дела Донбасса состоится в Нью-Йорке
Жители Нью-Йорка выйдут на экстренную акцию протеста против участия США в конфликте в Донбассе. Американцы возмущены тем, что власти растрачивают бюджет на ненужные им войны.
Акция протеста состоится на Таймс-сквер 10 апреля с 14:30 до 15:30 по московскому времени. Организаторами митинга стали активисты Solidarity with Novorossiya & Antifascists in Ukraine и Struggle — La Lucha for Socialism, передает ФАН.
Разжигание конфликта на юго-востоке Украины стало поводом для акции. Кроме того, в опубликованном посте в Facebook отмечено, что американцы не желают участия своих соотечественников в "очередном ненужном конфликте".
"Прекратите американскую помощь киевскому режиму!" — говорится в сообщении.
По предварительным данным, на акции в центре Нью-Йорка соберутся украинцы из объединения "Боротьба", которые выступают против военных конфликтов по всему миру.