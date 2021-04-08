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14:27   8 Апреля 2021
Политика

Акция против вмешательства США в дела Донбасса состоится в Нью-Йорке

Акция против вмешательства США в дела Донбасса состоится в Нью-Йорке

Жители Нью-Йорка выйдут на экстренную акцию протеста против участия США в конфликте в Донбассе. Американцы возмущены тем, что власти растрачивают бюджет на ненужные им войны.

Акция протеста состоится на Таймс-сквер 10 апреля с 14:30 до 15:30 по московскому времени. Организаторами митинга стали активисты Solidarity with Novorossiya & Antifascists in Ukraine и Struggle — La Lucha for Socialism, передает ФАН.

Разжигание конфликта на юго-востоке Украины стало поводом для акции. Кроме того, в опубликованном посте в Facebook отмечено, что американцы не желают участия своих соотечественников в "очередном ненужном конфликте".

"Прекратите американскую помощь киевскому режиму!" — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на акции в центре Нью-Йорка соберутся украинцы из объединения "Боротьба", которые выступают против военных конфликтов по всему миру.

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