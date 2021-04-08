Регулярное употребление сока может привести к ожирению

Сок содержит много углеводов, что может привести к ожирению при регулярном потреблении этого напитка. Об этом рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман.

Сок содержит много углеводов, что может привести к ожирению при регулярном потреблении этого напитка. Об этом рассказал врач-кардиолог Герман Гандельман.

Все сладкие напитки относятся к факторам возникновения ожирения у человека. По словам специалиста, вместе с соком организм получает большое количество углеводов. В качестве ответной реакции начинает вырабатываться инсулин, объяснил Гандельман в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале.

В результате снижается уровень сахара в крови, и у человека появляется тяга к еде. А когда он начинает больше есть, то соответственно происходит выработка жира. Таким образом сок, будучи всего лишь простым раствором сахара, может провоцировать проблемы со здоровьем, передает Федеральное агентство новостей.