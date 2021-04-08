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15:19   8 Апреля 2021
Политика

Посол ЕС заявил, что отношения с Россией «достигли дна»

Посол ЕС заявил, что отношения с Россией «достигли дна»

Отношения Европы и России «достигли дна», это касается в том числе ситуации на востоке Украины. Такое заявление сделал глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

Он добавил, что Брюссель после 2014 года «отказался от каналов связи и общения с Москвой не без причин». ЕС не признает присоединение Крыма к России и считает, что Москва проявляет агрессию по отношению к Киеву. 

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что  РФ будет готова возрождать отношения с ЕС, но не намерена «стучаться в закрытую дверь».

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#россия #евросоюз #украина

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