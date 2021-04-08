Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:20   8 Апреля 2021
Политика

Опубликован список членов Общественной палаты Якутии

Опубликован список членов Общественной палаты Якутии

Пресс-служба парламента Республики Якутия опубликовала список новых членов Общественной палаты региона.

Членов ОП определили методом тайного голосования на заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн). В результате из 35 кандидатов от некоммерческих организаций депутаты выбрали 22 представителя. Еще 22 человека утвердит глава республики по представлению общественных объединений. Кроме того, другие 22 человека выберут уже утвержденные главой и депутатами члены палаты.

Так, Союз женских организаций в ОП представит Анжелика Андреева. Сергей Анисимов стал членом ОП от Якутской республиканской организации профсоюза жизнеобеспечения, Ульяна Винокурова представит общественную организацию "Якутская Арктика". От Ассоциации национальных видов спорта и игр народов Якутии "Сахаада-спорт" членом Общественной палаты стал Иван Горохов.

Профсоюз работников здравоохранения представит Иван Егоров. От первичной профсоюзной организации министерства охраны природы республики выдвинут Иннокентий Охлопков. Научно-образовательный фонд поддержки молодых ученых Якутии представит Иван Христофоров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#парламент #якутия #общественная палата

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров