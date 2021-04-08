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14:15   8 Апреля 2021
Экономика

Жители Южно-Сахалинска требуют снизить стоимость проезда в автобусах

Жители Южно-Сахалинска требуют снизить стоимость проезда в автобусах

На слушаниях по обустройству в Южно-Сахалинске выделенных полос для автобусов был поднят вопрос о снижении стоимости проезда в общественном транспорте.

По мнению горожан, стоимость проезда в общественном транспорте должна быть ниже, чем проезд на автомобиле. В таком случае создание выделенных полос для автобусов, предложенное руководителем АНО "Наш город" Василием Вишневским, которое сократит количество полос, доступных автомобилистам, будет иметь смысл.

В ходе обсуждения бывший вице-губернатор Валерий Мозолевский предложил сделать в центре города платные парковки.

"Тогда автомобилисты не будут гонять в центр без надобности. Стоимость поездки будет дорогой, и тогда... они начнут пересаживаться на общественный транспорт", предположил бывший чиновник.

Вопрос о создании в Южно-Сахалинске платных парковок обсуждался властями и ранее, однако решение пока не принято.

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#автобусы #южно-сахалинск #стоимость проезда #выделенные полосы #обзественный транспорт

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