Жители Южно-Сахалинска требуют снизить стоимость проезда в автобусах

На слушаниях по обустройству в Южно-Сахалинске выделенных полос для автобусов был поднят вопрос о снижении стоимости проезда в общественном транспорте.

На слушаниях по обустройству в Южно-Сахалинске выделенных полос для автобусов был поднят вопрос о снижении стоимости проезда в общественном транспорте.

По мнению горожан, стоимость проезда в общественном транспорте должна быть ниже, чем проезд на автомобиле. В таком случае создание выделенных полос для автобусов, предложенное руководителем АНО "Наш город" Василием Вишневским, которое сократит количество полос, доступных автомобилистам, будет иметь смысл.

В ходе обсуждения бывший вице-губернатор Валерий Мозолевский предложил сделать в центре города платные парковки.

"Тогда автомобилисты не будут гонять в центр без надобности. Стоимость поездки будет дорогой, и тогда... они начнут пересаживаться на общественный транспорт", — предположил бывший чиновник.

Вопрос о создании в Южно-Сахалинске платных парковок обсуждался властями и ранее, однако решение пока не принято.