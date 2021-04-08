В Крыму не рассматривают вопрос перехода на прямые выборы

Власти Крыма не рассматривают вопрос перехода на прямые выборы, об этом рассказал спикер регионального парламента Владимир Константинов.

Власти Крыма не рассматривают вопрос перехода на прямые выборы, об этом рассказал спикер регионального парламента Владимир Константинов.

Накануне глава республики Сергей Аксенов заявил, что вместе с Константиновым планирует выступить с инициативой о прямых выборах глав администраций в республике с 2024 года. Как сообщил Аксенов, таким образом изменится система выбора, так как именно эту должность необходимо сделать выборной.

Сейчас глав администраций назначают. Сначала подавшие документы кандидаты представляют свои программы на конкурс, а затем комиссия определяет самых успешных претендентов, из которых мундепы выбирают главу администраций.