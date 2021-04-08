Вассерман: Китай «по одному своему свистку» обрушит доллар

Установившееся на планете положение дел обещает преподнести человечеству массу финансовых, экономических и политических сюрпризов.

Установившееся на планете положение дел обещает преподнести человечеству массу финансовых, экономических и политических сюрпризов.

Об этом в эфире интернет-канала «День ТВ» заявил известный телеведущий, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, по словам которого, людей в первую очередь волнует судьба денег и собственное финансовое благополучие.

Сейчас, по словам аналитика, едва ли не главной темой стали новые санкции, которыми Москве грозит новая американская администрация. Эксперты и простые люди справедливо опасаются, что новые антироссийские меры Вашингтона могут привести к обвалу рубля и укреплению доллара.

«Однако, как показала практика, серьезные колебания курса российской национальной валюты возможны только при введение широких секторальных санкций, затрагивающих целые кластеры экономики, — напомнил Вассерман. — Ни о чем подобным пока не идет и речи. США в основном предупреждает о персональных ограничениях».

Это, по мнению эксперта, связано с шатким положением дел в самих США, так как их собственная финансовая система может обрушиться в результате любых изменений в экономике. Построенная на долларе система уже давно нежизнеспособна и существует лишь за счет постоянной подпитки все новой и новой ликвидностью со стороны правительства, объяснил Вассерман.

Кроме того, по его словам, в том случае, если американцы введут против России новые серьезные санкции, на сторону Москвы может встать Китай. И уж он-то в состоянии «по одному свистку» обрушить доллар.

Поэтому, заключил аналитик, он сам бы не стал ставить на то, что российский рубль обрушится раньше, чем американский доллар.