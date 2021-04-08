Губернатор Новосибирской области по видеосвязи провел личный прием граждан

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично осуществил прием всех желающих в режиме видеоконференции.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников лично осуществил прием всех желающих в режиме видеоконференции.

К главе региона с просьбой обратилась воспитатель детского сада города Каргата. Она сообщила, что дошкольное учреждение по-прежнему отапливается с помощью угольных котельных. Их выбросы не дают свободно дышать. Отвечая на вопрос, Травников сообщил, что в этом году в Каргате построят новую газовую котельную.

"После общения с коллегами не вижу рисков для того, чтобы в 2021 году перейти на газ и уже в будущую зиму выйти с чистым небом, по крайней мере, в этом районе Каргата", — объяснил губернатор.

В ходе личного приема граждане спрашивали об организации онкологической помощи детям. Глава минздрава Новосибирской области Константин Хальзов сообщил, что в регионе планируют построить профильное отделение при областной клинической больнице, где будут оказывать все виды медпомощи, кроме лучевой терапии.

Также на контроле Травникова строительство двух объектов. Это дом на улице Дуси Ковальчук, 378/1 и школа №54, которую ранее снесли. Жители Новосибирска беспокоятся из-за сроках строительства нового образовательного учреждения.