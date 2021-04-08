Агентство "Госновости" стало партнером Медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" начинает сотрудничество с информационным агентством "Госновости". Это поспособствует борьбе с недостоверной повесткой.

Медиагруппа "Патриот" начинает сотрудничество с информационным агентством "Госновости". Это поспособствует борьбе с недостоверной повесткой.

Новостное агентство "Госновости" стало новым партнером Медиагруппы "Патриот". Об этом сообщил глава медиагруппы Николай Столярчук.

"Наш новый партнёр, "Госновости", обеспечивает информационный обмен между органами государственной власти России всех ветвей и уровней и средствами массовой информации, а также информирует широкую общественность о международных новостях, затрагивающих интересы России", — заявил он.

Партнерство изданий поспособствует борьбе с недостоверной информацией и позволит донести до аудитории реалистичную картину мира. Как отметил глава медиагруппы, совместная деятельность патриотических СМИ очень важна для защиты информационного суверенитета России.

С его словами согласен шеф-редактор "Госновостей" Анатолий Долголаптев. Он уверен, что российские СМИ обязаны консолидироваться, чтобы дать отпор западным информационным агрессорам.