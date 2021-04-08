Скопинскому маньяку могут запретить общаться в интернете

Правоохранители планируют ужесточить наказание Виктору Мохову, получившему штраф за нарушение административного надзора.

Правоохранители планируют ужесточить наказание Виктору Мохову, получившему штраф за нарушение административного надзора.

Полицейские обратились в суд с просьбой применить новые ограничения в отношении Скопинского маньяка, который уже нарушал установленные предписания. По их мнению, Мохову должны запретить общаться с кем-либо по интернету, а также ходить в кафе.

Ранее дворец правосудия уже устанавливал ряд ограничений мужчине, признанному виновным в похищении и изнасиловании двух девушек, пишет ТАСС. Мохову было запрещено посещать разного рода мероприятия, а также покидать жилище с 22:00 по 06:00 по московскому времени.