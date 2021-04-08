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13:29   8 Апреля 2021
Армия

Два российских космонавта отправятся с Байконура на МКС 9 апреля

Два российских космонавта отправятся с Байконура на МКС 9 апреля

Государственная комиссия на космодроме Байконур окончательно утвердила основные моменты касательно новой экспедиции на Международную космическую станцию.

В частности, утвержден состав экипажа. В него войдут россияне Петр Дубров и Олег Новицкий, а также американец Марк Ванде Хай.

Уже 9 апреля космический корабль "Союз МС-18" на ракете "Союз-2.1а" отправится с 31-й площадки космодрома Байконур. Корабль получил имя "Ю. А. Гагарин" в честь 60-летнего юбилея со дня полета на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина. Головной обтекатель ракеты украсили портретом космонавта.

Сообщается, что запуск запланирован на 10:42 по московскому времени, а спустя уже 3 часа и 25 минут корабль должен прибыть к МКС.

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#байконур #гагарин #союз-2.1а #Союз МС-18

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