Два российских космонавта отправятся с Байконура на МКС 9 апреля

Государственная комиссия на космодроме Байконур окончательно утвердила основные моменты касательно новой экспедиции на Международную космическую станцию.

Государственная комиссия на космодроме Байконур окончательно утвердила основные моменты касательно новой экспедиции на Международную космическую станцию.

В частности, утвержден состав экипажа. В него войдут россияне Петр Дубров и Олег Новицкий, а также американец Марк Ванде Хай.

Уже 9 апреля космический корабль "Союз МС-18" на ракете "Союз-2.1а" отправится с 31-й площадки космодрома Байконур. Корабль получил имя "Ю. А. Гагарин" в честь 60-летнего юбилея со дня полета на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина. Головной обтекатель ракеты украсили портретом космонавта.

Сообщается, что запуск запланирован на 10:42 по московскому времени, а спустя уже 3 часа и 25 минут корабль должен прибыть к МКС.