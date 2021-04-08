Россия за день. Главное: Путин в Калмыкии, танец чиновницы и самовыдвиженец из СИЗО

Племянник Путина прилетел в Калмыкию. Чиновница в Татарстане станцевала для инвесторов. А в Красноярске заключенный из СИЗО баллотируется в Госдуму.

Республика Калмыкия. Двоюродный племянник президента и основатель Всероссийского комитета поддержки Владимира Путина Роман Путин сегодня прилетел в Элисту в компании политтехнолога Андрея Миронова. Предполагается, что москвичи примут участие в круглом столе, посвященном реализации реформ главы государства в Республике Калмыкия.

Омская область. Сразу два депутата омского Заксобрания намерены побороться за место в Госдуме. Сегодня документы на праймериз «Единой России» подал областной парламентарий Игорь Зуга, сообщает портал «СуперОмск». Избираться чиновник намерен по 139 (Омскому) одномандатному округу. Немногим ранее на это же место решил баллотироваться еще один депутат облдумы Степан Бонковский.

Республика Бурятия. Бывший руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства, а ныне министр экологии Карелии Алексей Щепин не явился на первое судебное заседание в Улан-Удэ в рамках уголовного дела за преступление 10-летней давности. Чиновника обвиняют в причинении тяжкого вреда заповедной зоне Байкала. Неявку на суд Щепин объяснил «занятостью адвоката».

Республика Татарстан. Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина снялась в промо-ролике для привлечения внимания потенциальных инвесторов. Видео опубликовано на YouTube-канале «InvestTatarstan» и уже собрало более четырех тысяч просмотров и почти полсотни лайков.

Санкт-Петербург. В Петербурге на месте снесенного СКК «Петербургский» к 2023 году построят самый большой в мире ледовый дворец «СКА Арена». Проект многофункционального спортивно-досугового центра представили сегодня на градостроительном совете. Рядом со зданием на площади 12 гектаров расположится благоустроенный парк, а сама арена будет вмещать в себя 22 тысячи зрителей.

Алтайский край. Адвокат экс-представителя губернатора Алтая Стеллы Штань намерен добиться ее освобождения из СИЗО. Рассмотрение апелляции назначено на 20 апреля. Напомним, 2 апреля суд заключил обвиняемую в крупном мошенничестве под стражу до 30 мая. Между тем, в пресс-службе регионального отделения «Единой России» сообщили о приостановлении членства Штань в партии, передает ТАСС.

Нижегородская область. Руководитель Управления инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода Алексей Чижов задержан сотрудниками ФСБ. Его обвиняют в вымогательстве взятки у компании, которая занималась ликвидацией последствий оползня на Похвалинском съезде. За подписание отчетных документов и оплату труда работников Чижов требовал у подрядчика стройматериалы для своего загородного дома на сумму 220 тысяч рублей.

Красноярский край. Обвиняемый в организации двойного убийства в 1994 году бизнесмен Анатолий Быков заявил о намерении участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму как самовыдвиженец. Об этом красноярец написал на своей странице в Instagram, отметив, что к такому решению его подтолкнула народная поддержка. В данный момент он находится в СИЗО.

Республика Саха. Депутаты областного парламента утвердили часть нового состава Общественной палаты Якутии. В нее, согласно результатам тайного голосования, вошли 22 представителя некоммерческих организаций. Всего на отбор заявлялось 35 человек. В ближайшее время еще 22 общественников утвердит глава республики. Далее 44 члена палаты самостоятельно примут в ряды еще 22 новобранцев.

Республика Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о новшестве, которое ждет жителей полуострова на выборах в республике в 2024 году. Им впервые предоставят возможность самим выбрать мэров (пока этим занимается конкурсная комиссия). По словам губернатора, нововведение дополнительных вложений не потребует.

Сахалинская область. В Южно-Сахалинске общественные активисты предложили мэрии снизить стоимость общественного транспорта, чтобы избавиться от заторов на дорогах. По их словам, сейчас по городу выгоднее передвигаться на автомобиле, что и создает пробки.

Новосибирская область. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пообщался с земляками по видеосвязи. В личных онлайн-приемах поучаствовали жители Каргатского и Новосибирского районов, Новосибирска и Бердска. В частности, глава региона рассмотрел обращения о возведении школы и газовой котельной, а также обсудил с обманутыми дольщиками завершение строительства их домов.

Свердловская область. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов намерен подстроить администрацию под себя через структурную реформу. Ее сегодня одобрили все члены городского парламента. Градоначальник предложил убрать из названий должностей своих заместителей профильные направления и создать два новых департамента.

Самарская область. Суд в Самаре признал виновными двух бывших сотрудников Госжилинспекции в хищении более 7 млн рублей из регионального бюджета путем фиктивного трудоустройства. Заместителя руководителя ГЖИ приговорили к трем годам лишения свободы, а его подельника — к 3,6 года в колонии.

Мурманская область. Коммунисты из мурманской областной Думы подали в городскую администрацию документы на установку памятника Иосифу Сталину. В качестве площадки предложены три места, выбранные жителями областной столицы в ходе онлайн-голосования. В случае одобрения проекта мэрией горком КПРФ готов за свой счет провести все работы по возведению монумента.