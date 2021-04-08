На месте СКК "Петербургский" появится "СКА Арена" за 37 млрд рублей

Проект спортивного объекта представили на градостроительном совете. Предполагается, что площадка расположится на месте СКК "Петербургский".

Проект спортивного объекта представили на градостроительном совете. Предполагается, что площадка расположится на месте СКК "Петербургский".

Стройка должна быть завершена к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году. По задумке архитекторов, это будет самый большой в мире ледовый дворец. Кроме этого, "СКА Арена" задумывается как многофункциональный спортивно-досуговый центр.

Планируемая вместимость арены — 22 тыс. зрителей. Рядом со зданием планируется разбить парк на 12 гектаров с благоустройством. Стоимость проекта оценивается в 37 миллиардов рублей. Городской бюджет поддержит строительство, но администрация Северной столицы выделит не более 10 миллиардов. Остальные 27 млрд рублей потратит инвестор.