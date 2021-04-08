Бюст Иосифа Сталина могут установить в Мурманске

Мурманские коммунисты выбирают место для установки бюста Иосифа Сталина, рассказал депутат Мурманской областной Думы от фракции КПРФ Михаил Антропов.

Мурманские коммунисты выбирают место для установки бюста Иосифа Сталина, рассказал депутат Мурманской областной Думы от фракции КПРФ Михаил Антропов.

Городская структура по градостроительству и территориальному развитию приняла пакет документов, в котором, в том числе, содержатся предложения по конкретным местам, предлагаемым для установки памятника Сталину. Локации предложили сами жители города при проведении интернет-опроса.

По словам Антропова, горком КПРФ в случае положительного решения вопроса, готов на свои средства подготовить и оборудовать площадку для памятника, а также изготовить и установить постамент. Среди мест, которые предлагают для бюста, указаны площадка у кинотеатра "Мурманск", сквер городов-побратимов на проспекте Ленина и площадка на пересечении улиц Челюскинцев и Карла Либкнехта.