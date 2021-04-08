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13:17   8 Апреля 2021
Общество

Бюст Иосифа Сталина могут установить в Мурманске

Бюст Иосифа Сталина могут установить в Мурманске

Мурманские коммунисты выбирают место для установки бюста Иосифа Сталина, рассказал депутат Мурманской областной Думы от фракции КПРФ Михаил Антропов.

Городская структура по градостроительству и территориальному развитию приняла пакет документов, в котором, в том числе, содержатся предложения по конкретным местам, предлагаемым для установки памятника Сталину. Локации предложили сами жители города при проведении интернет-опроса.

По словам Антропова, горком КПРФ в случае положительного решения вопроса, готов на свои средства подготовить и оборудовать площадку для памятника, а также изготовить и установить постамент. Среди мест, которые предлагают для бюста, указаны площадка у кинотеатра "Мурманск", сквер городов-побратимов на проспекте Ленина и площадка на пересечении улиц Челюскинцев и Карла Либкнехта.

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#сталин #мурманск #бюст

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