В Sohu рассказали об обратившем в бегство истребители США маневре России

Россия жестко отреагировала на опасную ситуацию у своих границ. Она прогнала истребители ВВС США при помощи наземных установок противовоздушной обороны, пишут аналитики китайского издания Sohu.

Россия жестко отреагировала на опасную ситуацию у своих границ. Она прогнала истребители ВВС США при помощи наземных установок противовоздушной обороны, пишут аналитики китайского издания Sohu.

Количество провокаций со стороны НАТО у российских границ значительно возросло за последние месяцы. На днях группа американских истребителей F-15 оказалась в опасной близи от территории России. Однако Москва смогла обратить их в бегство без помощи перехватчиков, говорится в материале.

Авторы статьи напомнили, что летчики американских истребителей используют тактику движения на минимальной высоте (150 метров), чтобы избежать обнаружения силами ПВО. Однако попытка пролететь рядом с границей РФ закончилась неудачей — F-15 засекли благодаря средствам наблюдения. Их взяли на прицел наземными установками.

России даже не пришлось поднимать перехватчики в воздух. Благодаря ее неожиданному маневру истребители НАТО поспешно развернулись самостоятельно, восхитились в Sohu.

Ранее китайские аналитики писали, что новые учения «Запад-2021», которые состоятся осенью, укрепят сотрудничество между Россией и Белоруссией. Значимость маневров будет только расти на фоне усиления напряженности в Восточной Европе.