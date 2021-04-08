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13:14   8 Апреля 2021
Политика

Кремль заявил о безразличии к ситуации с Навальным

Кремль заявил о безразличии к ситуации с Навальным

Кремль не следит за ситуацией с блогером Алексеем Навальным, который находится в ИК-2 Владимирской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией с Навальным и заявлениями лидеров других стран по этой теме. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что их это не интересует.

"Вы знаете, что эта ситуация поднималась неделями ранее в ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина, мы об этом сообщали. Путин давал необходимые разъяснения. Мы не следим за этой ситуацией", — сказал Песков.

Накануне Песков прокомментировал ситуацию с Навальным, который заявлял, что якобы ему не оказывают медпомощь в колонии. Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что блогер получит должное лечение, если он действительно болен.

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#кремль #навальный #дмитрий песков

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