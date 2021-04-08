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13:12   8 Апреля 2021
Происшествия

Сидящий в СИЗО Белозерцев ударился в религию и надеется на божью помощь

Сидящий в СИЗО Белозерцев ударился в религию и надеется на божью помощь

Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО и надеется, что "бог ему поможет", сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

В камере, где находится Белозерцев, есть много книг, однако его выбор пал на Библию. Он заявил, что "нужно верить — и бог поможет". Кроме того, сотрудники ФСИН принесли бывшему губернатору телевизор. Состояние Белозерцева удовлетворительное. Он рассказал, что имеет все необходимые лекарства, а его сокамерники — приятные люди.

Ранее Белозерцев подтвердил факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. Деньги предназначались для расходов на избирательную кампанию.

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#взятка #сизо #белозерцев

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