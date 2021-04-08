Сидящий в СИЗО Белозерцев ударился в религию и надеется на божью помощь

Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО и надеется, что "бог ему поможет", сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

Обвиняемый в коррупции экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев читает Библию в СИЗО и надеется, что "бог ему поможет", сообщила член ОНК Москвы Ольга Дружинина.

В камере, где находится Белозерцев, есть много книг, однако его выбор пал на Библию. Он заявил, что "нужно верить — и бог поможет". Кроме того, сотрудники ФСИН принесли бывшему губернатору телевизор. Состояние Белозерцева удовлетворительное. Он рассказал, что имеет все необходимые лекарства, а его сокамерники — приятные люди.

Ранее Белозерцев подтвердил факт получения 20 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. Деньги предназначались для расходов на избирательную кампанию.