Глава Ульяновской области ушел в отставку ради выборов в Госдуму

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку 8 апреля.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подал в отставку 8 апреля.

По словам Морозова, он решил уйти с поста, чтобы баллотироваться в Госдуму РФ и представлять регион в парламенте. Политик уверен, что таким образом принесет больше пользы жителям Ульяновской области, эффективнее продвигая проекты развития на федеральном уровне .

"Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей региона в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора", — рассказал Морозов.

Чиновник добавил, что сейчас важно давать дорогу управленцам нового поколения и людям с современными взглядами, чтобы не терять темпов развития.