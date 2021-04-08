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13:07   8 Апреля 2021
Политика

Песков заявил о дефиците мигрантов в России

Песков заявил о дефиците мигрантов в России

Россия столкнулась с дефицитом мигрантов за последние годы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что стране очень не хватает мигрантов для выполнения амбициозных планов в строительной сфере. Зарубежные граждане меньше приезжают в РФ из-за пандемии.

"Мы должны строить больше, чем строим сейчас", — добавил Песков.

Россия нуждается в рабочих руках, отметил пресс-секретарь главы государства. Речь идет и о сельском хозяйстве, уточнил Песков.

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#песков #мигранты #кремль

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