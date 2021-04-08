Кандидат в депутаты из Мексики прославился обещаниями из гроба

Политик сравнил с мертвецом состояние города Хуарес.

Кандидат в федеральные депутаты от 2-го округа Партии социальных контактов Карлос Майорга провел свою предвыборную кампанию в виде похорон. Он вышел из гроба и объяснил, что такое появление перед избирателями связано с мертвым состоянием города Хуарес, сообщило издание The El Universal.

«Сьюдад-Хуарес кричит о надежде. Это город, которому нужен кислород, ему нужны новые герои. Это город, который сильно пострадал в последние годы, город, который умер», — объяснил Майорга.

Кандидат в депутаты обещает, что приложит все усилия, чтобы возродить штат Чиуауа, а затем Хуарес и всю Мексику. Майорга заверил, что не принадлежит к числу коррумпированных политиков, которые, придя к власти дают населению лишь пустые обещания. Политик дал своим избирателям право закопать его заживо, если он не выполнит свои обещания.

Напомним, в начале февраля Министерство здравоохранения Мексики одобрило использование российской вакцины «Спутник V».