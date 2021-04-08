Песков напомнил, что проект "Северный поток — 2" не имеет отношения к США

Возможное назначение спецпосланника США по борьбе с "Северным потоком — 2" является вмешательством в чужие дела, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Возможное назначение спецпосланника США по борьбе с "Северным потоком — 2" является вмешательством в чужие дела, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал на важную роль трубопровода для европейской энергобезопасности. Он дал комментарий журналистам.

Подобные спецпредставители и Вашингтон не имеют никакого отношения к проекту "Северный поток — 2". Они красноречиво свидетельствую о вмешательстве американской стороны в экономические интересы других стран, пояснил Песков.