13:06 8 Апреля 2021Политика
Песков напомнил, что проект "Северный поток — 2" не имеет отношения к США
Возможное назначение спецпосланника США по борьбе с "Северным потоком — 2" является вмешательством в чужие дела, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Возможное назначение спецпосланника США по борьбе с "Северным потоком — 2" является вмешательством в чужие дела, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал на важную роль трубопровода для европейской энергобезопасности. Он дал комментарий журналистам.
Подобные спецпредставители и Вашингтон не имеют никакого отношения к проекту "Северный поток — 2". Они красноречиво свидетельствую о вмешательстве американской стороны в экономические интересы других стран, пояснил Песков.