Песков: враждебность США заставляет РФ готовиться к худшим сценариям

Российский лидер Владимир Путин остается сторонником доброжелательных отношений с США, несмотря на враждебность Вашингтона.

Российский лидер Владимир Путин остается сторонником доброжелательных отношений с США, несмотря на враждебность Вашингтона.

Об отношении президента к этому вопросу рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.