13:03 8 Апреля 2021Политика
Песков: враждебность США заставляет РФ готовиться к худшим сценариям
Российский лидер Владимир Путин остается сторонником доброжелательных отношений с США, несмотря на враждебность Вашингтона.
Российский лидер Владимир Путин остается сторонником доброжелательных отношений с США, несмотря на враждебность Вашингтона.
Об отношении президента к этому вопросу рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Враждебность и непредсказуемость действий США обязывает РФ быть готовой к худшим сценариям развития отношений двух стран", — прокомментировал он.