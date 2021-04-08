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13:03   8 Апреля 2021
Политика

Песков: враждебность США заставляет РФ готовиться к худшим сценариям

Песков: враждебность США заставляет РФ готовиться к худшим сценариям

Российский лидер Владимир Путин остается сторонником доброжелательных отношений с США, несмотря на враждебность Вашингтона.

Об отношении президента к этому вопросу рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Враждебность и непредсказуемость действий США обязывает РФ быть готовой к худшим сценариям развития отношений двух стран", — прокомментировал он.

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#сша #путин #песков #дипломатические отношения

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