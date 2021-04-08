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13:01   8 Апреля 2021
Политика

Песков оценил меткое высказывание Лаврова о "тупой" политике США

Песков оценил меткое высказывание Лаврова о "тупой" политике США

Заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о "тупой" линии Вашингтона по отношению к Москве прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский министр, как всегда, меток в своих формулировках.

"Грубость, резкость в отношении нашей страны делают возможным использовать любую лексику. Министр, как всегда, меток", — сказал Песков.

Ранее Лавров осудил политику США, которая проводится в отношении России. Глава дипломатического ведомства указал на безрезультатность санкционной политики Вашингтона.

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