Песков оценил меткое высказывание Лаврова о "тупой" политике США

Заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о "тупой" линии Вашингтона по отношению к Москве прокомментировали в Кремле.

Заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о "тупой" линии Вашингтона по отношению к Москве прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский министр, как всегда, меток в своих формулировках.

"Грубость, резкость в отношении нашей страны делают возможным использовать любую лексику. Министр, как всегда, меток", — сказал Песков.

Ранее Лавров осудил политику США, которая проводится в отношении России. Глава дипломатического ведомства указал на безрезультатность санкционной политики Вашингтона.