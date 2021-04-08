13:01 8 Апреля 2021Политика
Песков оценил меткое высказывание Лаврова о "тупой" политике США
Заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о "тупой" линии Вашингтона по отношению к Москве прокомментировали в Кремле.
Заявление главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова о "тупой" линии Вашингтона по отношению к Москве прокомментировали в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российский министр, как всегда, меток в своих формулировках.
"Грубость, резкость в отношении нашей страны делают возможным использовать любую лексику. Министр, как всегда, меток", — сказал Песков.
Ранее Лавров осудил политику США, которая проводится в отношении России. Глава дипломатического ведомства указал на безрезультатность санкционной политики Вашингтона.