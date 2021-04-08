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12:58   8 Апреля 2021
Общество

Татарская чиновница привлекла внимание инвесторов танцем в компании двух мужчин

Татарская чиновница привлекла внимание инвесторов танцем в компании двух мужчин

Чиновница из Татарстана нашла необычный способ привлечения инвесторов в туристическую отрасль республики. Ролик с ее участием был опубликован в Сети.

Видео, на котором смекалку проявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, опубликовано на площадке видеохостинга YouTube. Ролик получил название Investor's best guidance.

Некий инвестор на появившихся кадрах видит перед собой в зеркале танцующую Минуллину и начинает повторять за ней движения, сообщает издание "События". В конце ролика у инвестора на груди появляется значок, на котором виднеется надпись INVEST IN TATARSTAN.

Наиболее выгодные сегменты недвижимости для вложений в 2021 году ранее назвали эксперты. Как сообщает сайт 360tv.ru, рекомендации по приобретению дал руководитель фонда коллективных инвестиций "Рентавед" Руслан Сухий.

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