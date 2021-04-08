12:56 8 Апреля 2021Политика
Путин проведет совещания в преддверии послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин проведет ряд совещаний в преддверии послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин проведет ряд совещаний в преддверии послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель президента РФ рассказал о подготовке руководителя к посланию. По его словам, не все совещания Владимира Путина будут носить публичный характер. Это комплексный процесс, подчеркнул Дмитрий Песков. Российский лидер обратится к Федеральному собранию с посланием 21 апреля.