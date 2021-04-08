Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:56   8 Апреля 2021
Политика

Путин проведет совещания в преддверии послания Федеральному собранию

Путин проведет совещания в преддверии послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин проведет ряд совещаний в преддверии послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель президента РФ рассказал о подготовке руководителя к посланию. По его словам, не все совещания Владимира Путина будут носить публичный характер. Это комплексный процесс, подчеркнул Дмитрий Песков. Российский лидер обратится к Федеральному собранию с посланием 21 апреля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #песков #послание

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров