Путин проведет совещания в преддверии послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин проведет ряд совещаний в преддверии послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин проведет ряд совещаний в преддверии послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель президента РФ рассказал о подготовке руководителя к посланию. По его словам, не все совещания Владимира Путина будут носить публичный характер. Это комплексный процесс, подчеркнул Дмитрий Песков. Российский лидер обратится к Федеральному собранию с посланием 21 апреля.