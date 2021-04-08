МИД РФ указал на обрушение архитектуры отношений с Евросоюзом

Брюссель умудрился разрушить всю архитектуру отношений с Москвой, уверены в российском МИД.

Брюссель умудрился разрушить всю архитектуру отношений с Москвой, уверены в российском МИД.

Однако РФ настроена на равноправный диалог, подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

"Случилось так, что в 2014 году Брюссель отказался от системной работы с Россией, были обрушены все институты, вся архитектура наших отношений, которая нарабатывалась годами, включая проведение саммитов", — отметил дипломат.

Возможность взаимодействия существует всегда, указал Грушко. Стороны по-прежнему являются соседями, географию нельзя изменить политикой, добавил он.