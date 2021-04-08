12:55 8 Апреля 2021Политика
МИД РФ указал на обрушение архитектуры отношений с Евросоюзом
Брюссель умудрился разрушить всю архитектуру отношений с Москвой, уверены в российском МИД.
Брюссель умудрился разрушить всю архитектуру отношений с Москвой, уверены в российском МИД.
Однако РФ настроена на равноправный диалог, подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.
"Случилось так, что в 2014 году Брюссель отказался от системной работы с Россией, были обрушены все институты, вся архитектура наших отношений, которая нарабатывалась годами, включая проведение саммитов", — отметил дипломат.
Возможность взаимодействия существует всегда, указал Грушко. Стороны по-прежнему являются соседями, географию нельзя изменить политикой, добавил он.