Роскомнадзор: Facebook, Twitter и Google могут привлечь к ответственности

Социальные сети отказываются предоставить данные о местоположении баз данных россиян, за что могут быть привлечены к ответственности.

Facebook, Twitter и Google привлекут к ответственности, если они не предоставят информацию о местоположении баз данных россиян, заявили в Роскомнадзоре.

Twitter не оплатил штраф в размере 4 млн рублей за непредоставление данных о локализации баз данных россиян.

Ранее, 11 марта, Роскомнадзор обеспечил полное замедление работы Twitter на всей территории России.