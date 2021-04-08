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13:00   8 Апреля 2021
Россия

Роскомнадзор: Facebook, Twitter и Google могут привлечь к ответственности

Роскомнадзор: Facebook, Twitter и Google могут привлечь к ответственности

Facebook, Twitter и Google привлекут к ответственности, если они не предоставят информацию о местоположении баз данных россиян, заявили в Роскомнадзоре.

Twitter не оплатил штраф в размере 4 млн рублей за непредоставление данных о локализации баз данных россиян.

Ранее, 11 марта, Роскомнадзор обеспечил полное замедление работы Twitter на всей территории России.

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