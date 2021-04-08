13:00 8 Апреля 2021Россия
Роскомнадзор: Facebook, Twitter и Google могут привлечь к ответственности
Социальные сети отказываются предоставить данные о местоположении баз данных россиян, за что могут быть привлечены к ответственности.
Facebook, Twitter и Google привлекут к ответственности, если они не предоставят информацию о местоположении баз данных россиян, заявили в Роскомнадзоре.
Twitter не оплатил штраф в размере 4 млн рублей за непредоставление данных о локализации баз данных россиян.
Ранее, 11 марта, Роскомнадзор обеспечил полное замедление работы Twitter на всей территории России.