Тяжелобольной Юрий Антонов появился на светском мероприятии

Музыкант Юрий Антонов впервые после серьезной травмы появился на светском мероприятии. Знаменитость заметили на церемонии награждения музыкальной премией BraVo.

Музыкант Юрий Антонов впервые после серьезной травмы появился на светском мероприятии. Знаменитость заметили на церемонии награждения музыкальной премией BraVo.

Российский певец перенес ряд операций после повреждения колена. Здоровье он восстанавливает с 2018 года. Все это время Антонов практически не появляется на публике, большую часть времени был вынужден проходить реабилитацию в своем загородном особняке.

Однако недавно тяжелобольной артист появился на светском мероприятии. Об этом рассказал продюсер Владимир Ильичев. Антонова пригласили на ежегодную премию BraVo, которую провели в этом году в Центральном доме литераторов.

Ранее Антонов признавался, что его здоровье до сих пор оставляет желать лучшего. Он рассказал об этом изданию "Комсомольская правда".

"Процесс оказался длительным, я не был к этому готов. Реабилитация затянулась, изменений к лучшему нет, нога болит", — цитирует портал звезду.

Певец также заявил, что ему не было сложно вести затворнический образ жизни. По его словам, это дало ему много времени для занятий музыкой и единения с природой.