Эксперты Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) изучают обстоятельства инцидента, при котором сотрудники полиции Германии избили двух граждан.

Эксперты Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) изучают обстоятельства инцидента, при котором сотрудники полиции Германии избили двух граждан.

Джемиль Басонген и его дочь-подросток Ясемин пострадали от рук правоохранителей 3 февраля 2021 года, передает Федеральное агентство новостей. Полиция прибыла на вызов о бытовом конфликте, однако превысила полномочия и избила немца. В результате пострадавший на несколько дней утратил работоспособность.

Российский Фонд борьбы с репрессиями указал на признаки нарушения прав человека. В связи с этим инициативная группа организации направила официальные обращения на имя канцлера Германии Ангелы Меркель, министра внутренних дел Хорста Зеехофера и министра юстиции Кристины Ламбрехт. ФБР требует наказать виновных, говорится в заявлении.

Фонд борьбы с репрессиями провозгласил своей главной задачей борьбу за права человека по всему миру. Некоммерческая организация намерена оказывать поддержку всем жертвам произвола со стороны властей и правоохранительной системы.