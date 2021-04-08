Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:44   8 Апреля 2021
Общество

Суд оставил пресс-секретаря Навального под домашним арестом

Суд оставил пресс-секретаря Навального под домашним арестом

Дворец правосудия в Москве рассмотрел апелляцию на решение о домашнем аресте для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш и оставил его без изменений.

Фигурант дела о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции Кира Ярмыш останется под домашним арестом. Такое решение вынес суд сегодня, 8 апреля.

Ярмыш и другие сторонники Навального, как считают в СК, подвергли угрозе массового заражения коронавирусом участников незаконных митингов в Москве 23 января. Они призывали граждан приходить на несогласованную акцию. Среди участников были и заболевшие коронавирусом, которые должны были соблюдать самоизоляцию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #домашний арест #кира ярмыш

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров