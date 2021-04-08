Суд оставил пресс-секретаря Навального под домашним арестом

Дворец правосудия в Москве рассмотрел апелляцию на решение о домашнем аресте для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш и оставил его без изменений.

Дворец правосудия в Москве рассмотрел апелляцию на решение о домашнем аресте для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш и оставил его без изменений.

Фигурант дела о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции Кира Ярмыш останется под домашним арестом. Такое решение вынес суд сегодня, 8 апреля.

Ярмыш и другие сторонники Навального, как считают в СК, подвергли угрозе массового заражения коронавирусом участников незаконных митингов в Москве 23 января. Они призывали граждан приходить на несогласованную акцию. Среди участников были и заболевшие коронавирусом, которые должны были соблюдать самоизоляцию.