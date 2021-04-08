Апелляции экс-главы Екатеринбурга Ройзмана будут рассмотрены в мае

Жалобы экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штрафы за участие в незаконных митингах в поддержку Алексея Навального будут рассмотрены в Свердловском областном суде 4 и 6 мая.

Жалобы экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана на штрафы за участие в незаконных митингах в поддержку Алексея Навального будут рассмотрены в Свердловском областном суде 4 и 6 мая.

Административные протоколы были составлены на Ройзмана за участие в несогласованных акциях в поддержку осужденного блогера 23 и 31 января. Октябрьский суд Екатеринбурга оштрафовал бывшего мэра на 40 тысяч рублей. Ройзман отказался признавать свою вину и подал жалобу на решение судьи.

Кроме того, Ройзман принял участие в московском съезде муниципальных депутатов, участники которого были задержаны полицией. Там на него составили очередной административный протокол.