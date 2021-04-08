Свердловский избирком отказал в референдуме о возврате прямых выборов мэров

Избирком Свердловской области отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума о возвращении прямых выборов мэров. Решение принято в ходе очередного заседания областной комиссии.

Избирком Свердловской области отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума о возвращении прямых выборов мэров. Решение принято в ходе очередного заседания областной комиссии.

Впрочем, окончательное слово было за депутатами Заксобрания. Народные избранники на заседании 31 марта признали вопрос, предложенный инициаторами референдума, несоответствующим законодательству. Избирком учел позицию свердловской облдумы. Представители инициативной группы считают решение несправедливым и намерены оспорить его в Свердловском областном суде.

Заявку на проведение референдума по возврату прямых выборов мэров избирком одобрил 18 марта. Это была десятая попытка инициативной группы, состоящей из 20 человек.

Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 году. Закон подписал губернатор Евгений Куйвашев. Он объяснил это попыткой избавиться от противостояния города и области (ранее в городе действовала «двуглавая» система: мэр и сити-менеджер). В том же году выборы отменили во втором по численности городе региона — Нижнем Тагиле. Еще раньше — в 2015 году, — прямое голосование за мэров упразднили в 12 муниципалитетах.

Теперь градоначальников в Свердловской области выбирают депу​таты городских дум, а кандидатов на этот пост народным избранникам предлагает конкурсная комиссия.

За идеей вернуть прямые выборы мэров экс-глава города Евгений Ройзман разглядел политическую «многоходовочку», а политолог Анатолий Гагарин — прозрачную схему, писала «Политика Сегодня».