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12:33   8 Апреля 2021
Общество

В "Векторе" объяснили случаи заражения COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной"

В "Векторе" объяснили случаи заражения COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной"

Директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, почему после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" возможны случаи заражения коронавирусом.

В большинстве зафиксированных случаев заболевания COVID-19, произошедших после прививки, у добровольцев еще не сформировался полноценный иммунный ответ. Для образования иммунитета после первой процедуры должны пройти 42 дня, сообщают "Известия".

Наряду с этим около 10% людей ввиду особенностей организма могут быть невосприимчивы к вакцинам.

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#вакцинация #коронавирус #ЭпиВакКорона

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