В "Векторе" объяснили случаи заражения COVID-19 после вакцинации "ЭпиВакКороной"

Директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, почему после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" возможны случаи заражения коронавирусом.

Директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов рассказал, почему после вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" возможны случаи заражения коронавирусом.

В большинстве зафиксированных случаев заболевания COVID-19, произошедших после прививки, у добровольцев еще не сформировался полноценный иммунный ответ. Для образования иммунитета после первой процедуры должны пройти 42 дня, сообщают "Известия".

Наряду с этим около 10% людей ввиду особенностей организма могут быть невосприимчивы к вакцинам.