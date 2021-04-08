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12:29   8 Апреля 2021
Политика

Японцы выступили против сборов русских спортсменов на Курилах

Японцы выступили против сборов русских спортсменов на Курилах

Японские СМИ выпустили материал, посвященный спортивным сборам русских серфингистов на Курильских островах в преддверии Олимпиады в Токио.

Речь идет о заметке на портале Yahoo News Japan. По версии авторов, спортивные мероприятия на одном из островов архипелага — Кунашир — стали демонстрацией укрепления российского контроля над "северными территориями".

Читатели возмутились выбором места для проведения сборов, и обсудили этот вопрос в комментариях. Многие согласились с тем, что Россия таким образом демонстрирует свой неоспоримый суверенитет над островами. Некоторые комментаторы были возмущены настолько сильно, что предложили арестовывать русских серфингистов после их прибытия в Японию.

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#россия #япония #курилы #серфинг #архипелаг

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