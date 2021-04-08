Японцы выступили против сборов русских спортсменов на Курилах

Японские СМИ выпустили материал, посвященный спортивным сборам русских серфингистов на Курильских островах в преддверии Олимпиады в Токио.

Японские СМИ выпустили материал, посвященный спортивным сборам русских серфингистов на Курильских островах в преддверии Олимпиады в Токио.

Речь идет о заметке на портале Yahoo News Japan. По версии авторов, спортивные мероприятия на одном из островов архипелага — Кунашир — стали демонстрацией укрепления российского контроля над "северными территориями".

Читатели возмутились выбором места для проведения сборов, и обсудили этот вопрос в комментариях. Многие согласились с тем, что Россия таким образом демонстрирует свой неоспоримый суверенитет над островами. Некоторые комментаторы были возмущены настолько сильно, что предложили арестовывать русских серфингистов после их прибытия в Японию.