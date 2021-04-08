Банкир скончался на рабочем месте в Пермском крае

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти первого заместителя председателя правления одного из банков в Пермском крае. Инцидент произошел несколько дней назад.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти первого заместителя председателя правления одного из банков в Пермском крае. Инцидент произошел несколько дней назад.

По предварительным данным, мужчина умер на рабочем месте. Для расследования была создана комиссия под председательством государственного инспектора труда в Пермском крае. Устанавливаются все подробности случившегося, передает Федеральное агентство новостей.

В ходе проверки будет дана оценка условиям труда в данной финансовой организации, включая медицинские осмотры и соблюдение режима отдыха. Предположительно, речь может идти о первом заместителе председателя правления банка "Пермь" Олеге Вайсмане, однако официального подтверждения этой информации пока нет.