Мотострелковое соединение ВВО приняло на вооружение модернизированные танки Т-80БВМ

Модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа. Несколько десятков этих боевых машин уже прибыли в Хабаровск.

Модернизированные танки Т-80БВМ впервые поступили на вооружение мотострелкового соединения Восточного военного округа. Несколько десятков этих боевых машин уже прибыли в Хабаровск.

Как сообщает Министерство обороны РФ, личный состав танковых подразделений мотострелкового соединения прошел специализированные курсы по переобучению на новую технику. Подготовка специалистов проходила на современной учебно-материальной базе, включающей новейшие компьютеризированные тренажеры и позволяющей в короткие сроки научить военнослужащих эксплуатации и боевому применению современной техники и вооружения.

Командир танкового взвода Дамир Зиатдинов пояснил, что в данный момент идет погрузка танков на тралы для отправки их в место постоянной дислокации.

"Данные танки прибыли из Москвы прямиком из завода полностью укомплектованные вместе с ЗИП и своим оружием. Если сравнивать с предыдущими танками Т-72, то принцип управления немного другой, но в целом привыкнуть можно. Я обучался управлению как Т-72, как и Т-80. Для Дальнего Востока - это как раз тот танк, который здесь нужен, учитывая низкие температуры, влажность", - рассказал он.

В ближайшее время новая бронетехника будет участвовать в выполнении учебно-боевых задач на одном из полигонов округа, после чего будет задействована в репетициях парада Победы 9 мая.