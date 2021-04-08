«Своих детей убил бы за такое». Валлиец рассказал, как пересек полмира в ящике

Мужчина настолько хотел улететь из Австралии, что решил заколотить самого себя в ящике из-под холодильника.

75-летний житель Кардиффа Брайан Робсон разыскивает двух ирландцев, которые в 1965 году на несколько дней заколотили его в небольшом ящике. Так мужчины помогали ему улететь из Австралии, поскольку на обычный билет у Робсона в те годы денег не было.

Газета The Guardian пишет, что в 1965 году 19-летний валлиец работал на Викторианских железных дорогах в Австралии, но в один момент настолько заскучал по родному Уэльсу, что решил вернуться домой во что бы то ни стало. Билет на самолет тогда стоял около 700 фунтов стерлингов (при месячной зарплате Робсона в 40 фунтов), поэтому предприимчивый уроженец Уэльса придумал хитрый план.

Брайан Робсон купил деревянный ящик размером с «небольшой холодильник», разместил внутри свой чемодан, несколько подушек, сборник песен The Beatles и две бутылки (одна с водой, другая — для естественных нужд). После он обратился за помощью к двум ирландцам, которые не сразу согласились заняться столь необычной «контрабандой».

«Я на 99 процентов уверен, что их звали Пол и Джон. <...> Пол был категорически против моего плана, но Джон смог уговорить его», — цитирует Робсона The Guardian.

Друзья заколотили ящик с валлийцем и отправили его рейсом авиакомпании Qantas из Мельбурна в Лондон. Робсон вспоминает, что те четыре дня вылились для него в настоящее испытание, поскольку грузчики нередко ставили ящик вверх ногами. Его план, впрочем, так и не сработал: рейс Qantas в Лондон был настолько переполнен, что ящик отправили другим самолетом в Лос-Анджелес для «пересадки».

Американские таможенники обнаружили Брайана Робсона, когда один из работников решил заглянуть в отверстие для воздуха.

«Таможенник заглянул в дырку, и мы встретились глазами. Он резко отскочил и сказал: "там труп!"», — рассказывает житель Кардиффа.

После допроса его, уже в качестве нормального пассажира, отправили на родину. Некоторые члены австралийского парламента пытались инициировать судебное разбирательство против «этого бесполезного молодого человека», однако расследованию так и не дали ход.

Сейчас Брайан Робсон пытается разыскать «Пола и Джона», но его попытки пока ничем не увенчались. В беседе с журналистами он признался, что его идея была «глупостью», а своих детей он бы «убил» за подобную выходку.