Собаки погибли при взрыве баллона с газом в кемеровском приюте

Несколько собак погибли в результате мощного взрыва в кемеровском приюте. Другие питомцы получили серьезные травмы.

Несколько собак погибли в результате мощного взрыва в кемеровском приюте. Другие питомцы получили серьезные травмы.

Газовый баллон взорвался в приюте для животных "Маячок", расположенном в частном доме. Взрывная волна обрушила крышу здания, выбила стекла и повредила стены. После хлопка последовал пожар. Пламя уничтожило корм, медикаменты и вещи.

Хозяйку приюта госпитализировали с серьезными травмами. Волонтеры начали искать временный приют почти для 50 собак, оставшихся на улице. Некоторым из питомцев необходимо постоянное лечение.

Пострадавшей женщине предстоит пройти реабилитацию. Ее дочь и внучка остались без крова над головой. Предварительной причиной пожара специалисты называют нарушение правил эксплуатации газового оборудования.