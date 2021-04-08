Зеленский захотел подбодрить украинских военных на передовой в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс для того, чтобы пообщаться с бойцами Вооруженных сил Украины у линии разграничения, передает пресс-служба офиса главы страны.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс для того, чтобы пообщаться с бойцами Вооруженных сил Украины у линии разграничения, передает пресс-служба офиса главы страны.

Запланировано, что Зеленский посетит передовые позиции, на которых сейчас наблюдается повышение активности и систематические нарушения режима перемирия.

Также в пресс-службе отметили, что президент Украины направляется туда в качестве верховного главнокомандующего. Сообщается, что Зеленский пообщается с военнослужащими ВСУ для того, чтобы ободрить их и поддержать боевой дух.

Рабочая поездка Зеленского обусловлена эскалацией ситуации у линии соприкосновения в Донбассе.