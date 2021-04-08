В общежитии Челябинска с рухнувшей стеной хотят поднять коммуналку в семь раз

Управляющая компания в Челябинске хочет повысить плату за коммунальные услуги жильцам общежития, где недавно обрушилась стена. Об этом пишет издание Znak.com со ссылкой на владельцев квартир.

Управляющая компания в Челябинске хочет повысить плату за коммунальные услуги жильцам общежития, где недавно обрушилась стена. Об этом пишет издание Znak.com со ссылкой на владельцев квартир.

За содержание и текущий ремонт собственникам предлагают платить 149, 3 рублей за квадратный метр, помимо капитального ремонта, воды, света и вывоза мусора. Сумма превышает средний тариф по Челябинску в семь раз. Вопрос будут обсуждать на предстоящем общедомовом собрании.

Стена в общежитии на улице Худякова, 13, в Челябинске обрушилась 28 марта. Никто не пострадал, но часть жильцов пришлось эвакуировать. В рамках ремонта жителям дома закрыли доступ к общей душевой. Поскольку здание ранее было общежитием, у людей нет возможности мыться в квартирах.