Вооруженный ножом житель Тверской области напал на полицейских

Житель Тверской области набросился на двух сотрудников полиции и ранил одного из них ножом. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя.

Житель Тверской области набросился на двух сотрудников полиции и ранил одного из них ножом. Против него возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя.

По версии следствия, минувшим вечером стражи порядка прибыли в поселок Новозавидовский после жалобы на поведение 57-летнего местного жителя. Буйного мужчину посадили в служебную машину, чтобы отвезти в отделение. Внезапно пассажир достал нож и ударил одного из полицейских в спину и шею, а другого — в голову. После этого он открыл дверь и сбежал.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Допрошены свидетели, назначен ряд экспертиз, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.