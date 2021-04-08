«Обама вернулся». Сатановский отметил перемены в политике США на Ближнем Востоке

Ученый-востоковед Евгений Сатановский считает, что Байденом управляет команда экс-президента США Барака Обамы.

Администрация Джо Байдена копирует политику 44-го президента США Барака Обамы на Ближнем Востоке. К такому выводу пришел ученый-востоковед Евгений Сатановский в программе «Соловьев LIVE», отметив, что нынешний глава США вывел из Саудовской Аравии почти половину американского контингента.

Из 90 тысяч военных, отправленных в арабскую страну Дональдом Трампом в разгар противостояния Эр-Рияда с Тегераном, нынешний президент оставил только 50 тысяч. Ровно столько, сколько было при Обаме, отмечает эксперт.

Помимо внушительной части армии, глава США забрал у аравийского государства три ЗРК Patriot, которые служили щитом нефтяным объектам королевства от атак Ирана.

Более того, Байден стал «жестко наезжать» на саудитов из-за войны в Йемене, где поддерживаемые Ираном шиитские повстанцы-хуситы противостоят суннитам, которым покровительствует Эр-Рияд. Также политолог отметил, что глава нынешней администрации США отказывается говорить с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

«Нет ни малейшего сомнения в том, что он [Байден] забрал те американские войска, которые дислоцированы были в районе Персидского залива, чтобы серьезно продвигать диалог с Ираном по ядерной сделке, пытаться к ней вернуться. И его совершенно не устраивает то, что саудовцы машут крыльями и возражают», – сказал спикер.

Сатановский сообщил, что заметил изменения в американской политике, которые являются явным сигналом остальным монархиям Персидского залива о том, что «Обама вернулся».

Ученый-востоковед также напомнил, что российско-американские отношения рухнули именно при правлении Барака Обамы. И команда Байдена решила пойти той же протоптанной тропинкой.

«Байден намерен переключиться на угрозу со стороны Китая и России, потому что само существование усилившихся КНР и РФ, вместо того, чтобы разориться, развалиться, вести себя правильно, уйти из Крыма, не морочить никому голову, этих людей крайне раздражает», – отмечает эксперт.

Сатановский отметил, что после заключения сделки «Один пояс – один путь», которая предусматривает инвестиции КНР в 400 млрд долларов в иранскую энергетику и инфраструктуру, у США не осталось возможности давить на Персидскую страну своими санкциями. Теперь американские политики будут пытаться договариваться с иранцами по-хорошему.

Изменение политики на Ближнем Востоке в свою очередь говорит о том, что Байден и его администрация готовится к «перефокусировке» международных отношений в целом, заявил востоковед.

«Означает это, что войска, которые Америка убрала из Саудовской Аравии, могут где-то "всплыть". Они могут "всплыть" в Европе или в маневрах на Украине», – резюмировал Сатановский.

Напомним, в конце февраля стало известно, что Россия и Саудовская Аравия готовят соглашение о военном сотрудничестве, в рамках которого предполагается совместная борьба с терроризмом и подготовка вооруженных сил.