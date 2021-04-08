Володин: российские компании должны пользоваться отечественными аналогами Zoom

Депутат убежден в растущем интересе пользователей и инвесторов к российским IT-компаниям из-за ситуации вокруг Zoom.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация, происходящая вокруг Zoom, повышает интерес к российским IT-компаниям.

«Многих волнует тема Zoom. И это неудивительно. В условиях пандемийных ограничений мы уже год используем сервисы видеосвязи, чтобы удаленно работать и общаться», — написал депутат в Telegram.

Ранее компания Zoom Video Communications запретила дистрибьюторам продавать российским компаниям и госструктурам доступ к сервису онлайн-конференций.

Володин считает, что, отдав предпочтение российским аналогам, компании не только повысят экономику страны, но и безопасность данных. Кроме того, по мнению политика, российские пользователи еще не раз столкнуться с ущемлением своих прав со стороны зарубежных IT-компаний.

«Мы уже приняли ряд законодательных решений по поддержке российской IT-отрасли. Необходимо заниматься созданием условий для развития своих отечественных сервисов. Мы открыты к диалогу с международными IT-компаниями. Но мир так устроен, что они стремятся диктовать свои условия. А это неприемлемо», — заключил политик.

В четверг, 8 апреля, представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) призвали к пользованию отечественных аналогов Zoom.

Напомним, о создании отечественного аналога Zoom заговорили еще в 2020 году. Предполагалось создание сервиса для проведения онлайн-конференций и уроков. Так, в феврале 2021 года приложение «Сферум» уже проходило тестирование в 15-ти регионах страны.