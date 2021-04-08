Захарова осадила Вашингтон за намерение бойкотировать Олимпийские игры в Пекине

Америка не может "заикаться" о вещах, подобным бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Америка не может "заикаться" о вещах, подобным бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства жестко раскритиковала инициативу США о бойкоте ОИ в Пекине. По ее словам, такое предложение является "невероятной пошлостью". Вашингтон призывает другие страны бойкотировать соревнования в 2022 году из-за "нарушений прав человека" со стороны Китая.

"Каждую неделю Вашингтон то так, то эдак касается данной темы, пуская брошенными в Пекин камнями круги по воде", — осадила Вашингтон Захарова.

Представитель МИД назвала действия США публичными забавами вокруг Олимпийских игр. Госдеп ранее пообещал найти способ выразить недовольство.