11:42 8 Апреля 2021Политика
Захарова осадила Вашингтон за намерение бойкотировать Олимпийские игры в Пекине
Америка не может "заикаться" о вещах, подобным бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Америка не может "заикаться" о вещах, подобным бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства жестко раскритиковала инициативу США о бойкоте ОИ в Пекине. По ее словам, такое предложение является "невероятной пошлостью". Вашингтон призывает другие страны бойкотировать соревнования в 2022 году из-за "нарушений прав человека" со стороны Китая.
"Каждую неделю Вашингтон то так, то эдак касается данной темы, пуская брошенными в Пекин камнями круги по воде", — осадила Вашингтон Захарова.
Представитель МИД назвала действия США публичными забавами вокруг Олимпийских игр. Госдеп ранее пообещал найти способ выразить недовольство.