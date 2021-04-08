МиГ-31БМ получили новую систему навигации для работы в Арктике

Модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новейшую навигационную систему. Она позволит решать задачи навигации в Арктике.

Модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ получили новейшую навигационную систему. Она позволит решать задачи навигации в Арктике.

Об этом рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации «Ростех». МиГ-31БМ регулярное осуществляют учебно-тренировочные полеты над Арктической зоной. В январе 2021 года экипажи истребителей Северного флота заступили на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля.

Как отмечают в ОАК, спутниковая навигация в Арктике имеет особенности. Она может быть неточной из-за орбитального положения космических аппаратов, которые здесь никогда не проходят прямо над головой, а также из-за большой активности ионосферы.

Ранее сообщалось, что пилоты МиГ-31 начали отрабатывать перехват баллистических ракет. Учения прошли в Пермском крае. Летчики МиГ-31БМ отразили групповой налет авиации условного врага и ушли под Астрахань, где отстрелялись по сверхзвуковым целям, которые имитировали баллистические ракеты.