Тонкая дипломатия. США подали миру пример поведения с Россией

Вашингтон намерен продолжать санкционную политику и предупреждает о высылке дипломатов из США.

В первый день своего президентства Джозеф Байден поручил специалистам из США расследовать «вмешательство» России в американские выборы 2020 года и хакерскую атаку на SolarWinds — компанию, которая разрабатывает программное обеспечение. Спустя несколько месяцев чиновники предоставили отчет главе Белого дома, и теперь Вашингтон готовит ответ на «злодеяния» Москвы, сообщает агентство Bloomberg.

Анонимные источники рассказали, что команда Байдена обсуждает сразу несколько вариантов «встречных мер»: высылку российских дипломатов из страны, а также введение экономических санкций против окружения президента Владимира Путина и компаний, «связанных с вмешательством в выборы».

Решение о том, как именно «ответить» России, может стать одним из самых важных внешнеполитических шагов Джо Байдена, считают эксперты из Bloomberg. Впрочем, демократ уже задал тон дипломатическим отношениям двух держав несколько недель назад, согласившись с предположением интервьюера о том, что российский президент — «убийца» и пообещав, что Путин «заплатит за очернение» его кандидатуры на выборах.

Тогда Соединенные Штаты покинул российский посол Анатолий Антонов, который с тех пор в Вашингтон не возвращался. В МИД РФ объяснили, что дипломат приехал на родину для «консультаций».

Разговоры про «неэффективность» американских санкций — не более, чем блеф, утверждает доцент МГИМО МИД РФ, руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин. Экономические ограничения со стороны Вашингтона действительно бьют по российским кошелькам, проблема лишь в том, что Москва ничего с такой позицией «западных партнеров» сделать не может.

Но в составе дипломатической «сборной» России в Соединенных Штатах можно сделать несколько замен или вовсе вывести игроков с поля. Ничего плохого после этого не произойдет, убежден Николай Топорнин. Всего РФ имеет пять официальных дипломатических представительств на территории США (два в Вашингтоне, два в Нью-Йорке и одно в Хьюстоне). Собеседник ПС посетовал, что с недавних пор у его коллег в Америке мало работы.

«Во всех представительствах наших дипломатов работает человек 700, очень большое количество, на мой взгляд. Не думаю, что всех вышлют из страны, хотя наш посол [Анатолий Антонов] сейчас в Москве на консультациях. В США заниматься ему нечем, он сам об этом говорил. Никто там с ним не встречался, переговоров не вел. Ему там делать было нечего, как и большей части дипломатов, которые находятся в Америке. С ними никто не работает. Если сократить на какую-то часть наши представительства в США, то ничего страшного не случится. Только деньги высвободятся для бюджета», — заверил Николай Топорнин.

Высылка российских дипломатов не отразится на отношениях двух стран, которые и так находятся «на дне», добавил специалист. Внешнеполитический диалог почти не ведется, а Вашингтон изо дня в день продолжает информационную кампанию против Москвы. Последняя на все выпады отвечает зеркально. Россия и США потеряли нить «тонкой дипломатии», найти которую среди вороха современных проблем будет крайне сложно:

«Американцы подают другим странам пример: "вот, как надо вести себя с Россией". При этом они понимают, что мы ответим зеркально, как и всегда. Наши отношения упали на дно, их практически нет. <…> За последние годы мы утратили приемы тонкой дипломатии, которые были во времена царской России. Сегодня они куда-то подевались».

Глава российского МИД Сергей Лавров уже ответил на возможную высылку дипломатов из США, назвав политическую линию Вашингтона «тупой». По его словам, Москва будет отвечать на все враждебные действия заокеанских политиков. Расследование «российского вмешательства» и хакерской атаки на SolarWinds американские чиновники завершили «как-то быстро», удивился Лавров.