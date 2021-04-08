Роскомнадзор призвал пользоваться отечественными аналогами сервиса Zoom

Представители Роскомнадзора призвали к использованию отечественных аналогов популярного сервиса для видеоконференций Zoom.

Представители Роскомнадзора призвали к использованию отечественных аналогов популярного сервиса для видеоконференций Zoom.

Пользователям Рунета рекомендуется пользоваться российскими аналогами Zoom. Об этом заявили представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Ранее руководство Zoom Video Communications приняло решение об ограничении доступа к приложению для российских государственных учреждений. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, подобные решения повышают интерес к российским IT-компаниям и разработкам, что поспособствует импортозамещению программного обеспечения.