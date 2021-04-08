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11:24   8 Апреля 2021
Политика

Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете второго гражданства для чиновников

Комитет Госдумы одобрил законопроект о запрете второго гражданства для чиновников

Комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о  запрете для госслужащих второго гражданства.

Запрет также распространяется на наличие вида на жительство за границей. Отмечается, что соответствующую инициативу в Госдуму внес российский президент Владимир Путин в ноябре 2020 года. Предложение направлено на развитие новых норм Конституции РФ, а поправки вносятся более чем в 20 федеральных законов.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы России одобрили во втором чтении правительственный законопроект об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ.

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#путин #законопроект #госдума рф

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